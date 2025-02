CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag gesucht

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 25,10 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 09:03 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,20 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.347 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 35,46 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 15,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,00 EUR an.

CANCOM SE veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 422,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

