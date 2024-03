CANCOM SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von CANCOM SE

CANCOM SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 25,46 EUR abwärts.

Um 15:46 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 25,46 EUR ab. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,42 EUR. Mit einem Wert von 25,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 24.424 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,94 EUR) erklomm das Papier am 23.03.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,31 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 21,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 16,50 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,956 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,80 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,55 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 329,55 EUR eingefahren.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je CANCOM SE-Aktie.

