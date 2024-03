CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit Abschlägen

So bewegt sich CANCOM SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 25,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,54 EUR. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.830 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 32,89 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 16,76 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,956 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 10.11.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 329,55 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 329,55 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag leichter

XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne

Schwacher Handel: TecDAX liegt nachmittags im Minus