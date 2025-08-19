CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Mittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 22,75 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 11:37 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 22,75 EUR. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 22,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.399 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 39,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,77 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,40 EUR.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umgesetzt.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. CANCOM SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,999 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

