Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025
Kursverlauf

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

20.08.25 09:25 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 22,80 EUR abwärts.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 22,80 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.224 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Abschläge von 10,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je CANCOM SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,40 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 393,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 0,999 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

