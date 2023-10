CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag verlustreich

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 23,98 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,7 Prozent auf 23,98 EUR. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,92 EUR. Bei 24,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 2.598 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,10 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 31,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 23,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,75 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,70 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

