CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag gesucht

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 27,52 EUR.

Um 11:44 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,52 EUR nach oben. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,60 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.851 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 35,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,54 Prozent. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Mit einem Kursverlust von 22,75 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,50 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 329,55 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 329,55 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 28.03.2024 gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Freundlicher Handel: So bewegt sich der TecDAX am Freitagnachmittag

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr angefallen

SDAX aktuell: SDAX legt schlussendlich Turbo ein