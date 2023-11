CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 27,46 EUR zu.

Das Papier von CANCOM SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 27,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 27,56 EUR. Bei 27,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.711 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 27,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 26.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 22,58 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,50 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen.

