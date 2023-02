CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag freundlich

Um 04:05 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 33,66 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,90 EUR an. Bei 33,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.993 Stück gehandelt.

Bei 58,12 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 EUR am 29.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 42,80 EUR an.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 28.03.2024.

