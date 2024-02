CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Mittag freundlich

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 28,04 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 28,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 28,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.610 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Gewinne von 25,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,18 Prozent.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,60 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 329,55 EUR, gegenüber 329,55 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 28.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,08 EUR je Aktie belaufen.

