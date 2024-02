CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Nachmittag zu

So bewegt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 28,04 EUR zu.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 15:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 28,04 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,12 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26.021 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 35,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 25,18 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,956 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,60 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,27 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Schwacher Handel: SDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächer

Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der SDAX am Montagmittag