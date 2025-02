CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Freitagvormittag

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 25,08 EUR nach oben.

Um 09:04 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 25,08 EUR nach oben. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,30 EUR. Bei 24,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.702 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 34,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 35,57 Prozent zulegen. Bei 21,22 EUR fiel das Papier am 12.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,39 Prozent.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 30,00 EUR.

Am 12.11.2024 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 422,60 Mio. EUR – ein Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

