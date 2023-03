CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteuert sich am Mittag

Das Papier von CANCOM SE legte um 11:34 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 33,30 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,30 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.620 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,12 EUR an. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 42,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,04 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 44,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,80 EUR.

Am 10.11.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 28.03.2024 werfen.

