CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der CANCOM SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,50 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 25,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,66 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,66 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.211 Stück gehandelt.

Am 23.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,94 EUR. 33,10 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 16,63 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,956 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,80 EUR.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 329,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,08 EUR je Aktie.

