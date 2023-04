CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel CANCOM 30,40 EUR

Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:01 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 30,22 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,22 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 408 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 39,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 23,04 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 31,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 10.11.2022 vor.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 09.05.2024.

