CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 32,22 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 32,22 EUR nach. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 32,22 EUR. Bei 32,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 15.919 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,98 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,36 Prozent. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 34,02 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,84 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 440,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

