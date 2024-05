CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 32,60 EUR.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 32,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,44 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 32,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 67 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 32,98 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 34,79 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,84 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 440,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 präsentieren. CANCOM SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,40 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

