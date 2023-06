CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel CANCOM 28,32 EUR

3,96% Charts

News

Analysen

Die CANCOM SE-Aktie wies um 11:38 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 27,08 EUR abwärts. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.400 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,00 EUR erreichte der Titel am 12.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 32,94 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,04 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,40 EUR aus.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM SE-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

CANCOM-Aktie hebt ab: CANCOM stockt Jahresziele dank KBC-Übernahme auf

CANCOM-Aktie büßt kräftig ein: Umbaukosten und Inflation belasten Ergebnis

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM SE

Bildquellen: Cancom SE