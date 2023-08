CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 23,44 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 11:43 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 23,44 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 23,42 EUR. Bei 23,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.981 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 23,04 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 1,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 38,30 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. CANCOM SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - LANXESS, NEXUS und CANCOM

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes CANCOM SE-Investment eingefahren

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen CANCOM SE-Investment verloren