CANCOM SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von CANCOM SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 24,72 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:01 Uhr 0,6 Prozent auf 24,72 EUR. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,64 EUR nach. Bei 24,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.607 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Bei 35,10 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 41,99 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,80 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,10 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte CANCOM SE am 09.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte CANCOM SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

