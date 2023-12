CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 29,20 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:47 Uhr um 0,9 Prozent auf 29,20 EUR ab. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,12 EUR. Bei 29,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 14.028 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,10 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,21 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,40 EUR an.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR im Vergleich zu 329,55 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

