CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 29,14 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 29,14 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 29,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 51.248 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 20,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 27,04 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,60 EUR aus.

Am 10.11.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,55 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR in den Büchern gestanden hatten.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

