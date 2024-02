CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE präsentiert sich am Vormittag stärker

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 28,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 28,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 28,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 1.399 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,10 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. 22,73 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 21,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 34,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,60 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Am 10.11.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 329,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 329,55 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

XETRA-Handel TecDAX verliert zum Handelsende

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Nachmittag

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 5 Jahren verloren