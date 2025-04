CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit angezogener Handbremse

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 25,45 EUR.

Bei der CANCOM SE-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 25,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 25,60 EUR. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,35 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 25,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.579 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 33,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 19,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,25 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE ließ sich am 31.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 479,68 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 459,87 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte CANCOM SE am 13.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag