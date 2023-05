CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel CANCOM 29,04 EUR

Das Papier von CANCOM SE befand sich um 11:13 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 28,92 EUR ab. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,14 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 7.378 Aktien.

Bei 38,62 EUR markierte der Titel am 04.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 33,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 EUR am 30.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 20,33 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 40,40 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte CANCOM SE am 10.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

