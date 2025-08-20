CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Nachmittag nach

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 22,45 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 22,45 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,45 EUR ab. Bei 22,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 12.153 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 31,65 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 40,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR ab. Abschläge von 9,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,40 EUR.

Am 12.08.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 12.11.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,977 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

