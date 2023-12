CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 29,02 EUR abwärts.

Um 11:44 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 29,02 EUR ab. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 28,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.220 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 21,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,40 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet. CANCOM SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

