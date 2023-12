CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 29,28 EUR.

Um 09:02 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 29,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 29,22 EUR. Bei 29,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 670 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 35,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 37,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 10.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 329,55 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 329,55 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

