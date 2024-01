CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 28,94 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 28,94 EUR. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,90 EUR aus. Mit einem Wert von 29,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 20.812 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 35,10 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 17,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (21,26 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 26,54 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,60 EUR.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 329,55 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 329,55 EUR erwirtschaftet hatte.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mit Abgaben

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 3 Jahren verloren