CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteidigt am Freitagmittag Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 28,22 EUR.

Mit einem Kurs von 28,22 EUR zeigte sich die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel um 11:04 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 28,36 EUR. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 30.656 Stück.

Bei 35,10 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 24,66 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2022 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,80 EUR an.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR im Vergleich zu 329,55 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 28.03.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,08 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

