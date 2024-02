CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Nachmittag fester

CANCOM SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 28,48 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 28,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.477 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 35,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 25,35 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,956 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,80 EUR aus.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 329,55 EUR gegenüber 329,55 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

