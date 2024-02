CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Freitagvormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 28,30 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 28,36 EUR. Mit einem Wert von 28,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.342 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 35,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,956 EUR je CANCOM SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,80 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 10.11.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 329,55 EUR, gegenüber 329,55 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 28.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2023 1,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

