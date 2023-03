CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit Verlusten

Um 09:06 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 33,18 EUR. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 347 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 42,91 Prozent niedriger. Bei 23,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,80 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 28.03.2024 präsentieren.

