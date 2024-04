CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagmittag freundlich

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 29,82 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 11:38 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 29,82 EUR zu. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,82 EUR. Bei 29,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 4.861 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.05.2023 bei 33,16 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 11,20 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 28,71 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,64 EUR aus.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,55 Mio. EUR im Vergleich zu 329,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte CANCOM SE am 14.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX klettert am Montagnachmittag

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag fester

SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet den Handel im Plus