CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 31,98 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 09:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 31,98 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,98 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 32,98 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 3,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (21,26 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 33,52 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,84 EUR.

Am 14.05.2024 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 440,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.08.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2024 aus.

