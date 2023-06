CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel CANCOM 28,32 EUR

Um 09:04 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 28,38 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 28,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,36 EUR. Bisher wurden heute 1.628 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 12.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 26,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,04 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 23,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,40 EUR an.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

