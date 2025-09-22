CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 24,75 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 24,75 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.104 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,88 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,30 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 21,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,20 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 393,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,938 EUR je CANCOM SE-Aktie.

