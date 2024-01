CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 29,62 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 29,62 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,78 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,56 EUR. Zuletzt wechselten 13.432 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,60 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,55 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE.

