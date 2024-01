CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Mittwochvormittag

CANCOM SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 29,62 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:04 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 29,62 EUR zu. Bei 29,78 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 29,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.385 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 35,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 18,50 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 26.10.2023. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 39,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,60 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,27 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 329,55 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,55 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich fester

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mit Abgaben

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten