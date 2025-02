CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 25,96 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 25,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 26,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.750 CANCOM SE-Aktien.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 06.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,97 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 18,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,00 EUR aus.

Am 12.11.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 422,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 415,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,13 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren verloren

Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags mit Abgaben