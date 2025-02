CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 25,34 EUR nach oben.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 25,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.971 CANCOM SE-Aktien.

Bei 34,00 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,26 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 30,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 422,60 Mio. EUR im Vergleich zu 415,83 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren verloren

Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags mit Abgaben