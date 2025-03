CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 27,48 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:41 Uhr um 0,8 Prozent auf 27,48 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,40 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.885 CANCOM SE-Aktien.

Bei 34,00 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Abschläge von 22,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,00 EUR.

Am 12.11.2024 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 422,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 31.03.2025 vorlegen. Am 31.03.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

