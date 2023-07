CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagvormittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 25,48 EUR ab.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:01 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 25,48 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 430 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,00 EUR. 41,29 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,04 EUR ab. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 10,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,40 EUR aus.

Am 10.11.2022 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

