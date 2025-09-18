CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Mittwochmittag fester

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 25,20 EUR nach oben.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 25,20 EUR. Bei 25,75 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,90 EUR. Zuletzt wechselten 45.835 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 20,38 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,30 EUR ab. Abschläge von 19,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,938 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

