DAX23.609 ±-0,0%ESt505.470 -0,1%Top 10 Crypto15,56 +2,0%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.035 +1,3%Euro1,1753 -0,5%Öl68,26 +0,7%Gold3.762 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist
Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
So entwickelt sich CANCOM SE

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Mittwochmittag fester

24.09.25 12:05 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Mittwochmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 25,20 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
25,35 EUR 0,35 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 25,20 EUR. Bei 25,75 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,90 EUR. Zuletzt wechselten 45.835 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 20,38 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,30 EUR ab. Abschläge von 19,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,938 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor einem Jahr bedeutet

CANCOM: Technische Lage weiter anspruchsvoll

CANCOM-Aktie springt an: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen