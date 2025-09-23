CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochvormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 25,35 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 25,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,90 EUR. Bisher wurden heute 11.673 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 19,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 19,92 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,20 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 393,24 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 394,74 Mio. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.11.2025 gerechnet. Am 12.11.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,938 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor einem Jahr bedeutet

CANCOM: Technische Lage weiter anspruchsvoll

CANCOM-Aktie springt an: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals