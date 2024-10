CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag gesucht

CANCOM SE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 25,26 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 25,26 EUR. Bei 25,40 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,30 EUR. Zuletzt wechselten 368 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 34,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 18,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 13.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 394,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,35 Mio. EUR in den Büchern standen.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,36 EUR je Aktie aus.

