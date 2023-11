CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 27,24 EUR ab.

Um 11:41 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 27,24 EUR ab. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.740 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 35,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 28,85 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 28,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 33,50 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,27 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR im Vergleich zu 329,55 EUR im Vorjahresquartal.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

