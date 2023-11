CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 27,46 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 27,46 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 27,42 EUR. Bei 27,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 175 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,82 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,50 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 329,55 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,55 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

