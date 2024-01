CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE reagiert am Donnerstagmittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 29,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:29 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 29,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 29,90 EUR. Mit einem Wert von 29,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 6.715 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit Abgaben von 28,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,60 EUR.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 329,55 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,55 EUR umgesetzt worden waren.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich fester

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mit Abgaben