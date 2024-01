CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 29,66 EUR.

Mit einem Wert von 29,66 EUR bewegte sich die CANCOM SE-Aktie um 09:01 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 29,88 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 29,66 EUR. Bei 29,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.129 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 35,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (21,26 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,32 Prozent.

Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,60 EUR.

Am 10.11.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich fester

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mit Abgaben